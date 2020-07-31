Беглов усомнился в законе о малых барах Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что принятие в городе закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, передает телеканал «78».

По мнению Беглова, сначала нужно было изучить вопрос, так как нельзя, чтобы Петербург лишился баров, которые стали «городской фишкой».

23 июля губернатор подписал соответствующий закон, который должен вступить в силу 1 января 2021 года. Беглов объяснил, что, подписывая данный закон, он в первую очередь хотел защитить интересы жителей, особенно живущих в новостройках. Однако в целом, по словам губернатора, принятие этого закона является поспешностью, и до его вступления в силу будут внесены изменения.

«Эта культура возникла не вчера, и не нам ее прекращать, ведь многие бары сегодня входят в туристические маршруты. Эту культуру нужно сохранять», — заключил глава города.

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