На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников

В Ростовской области на границе с Украиной задержан контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по региону.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Григорьевка.

Контрабандист пытался провезти через границу крупную партию товаров народного потребления, рассказали пограничники.

При задержании нарушитель попытался скрыться на территории России, направив свой автомобиль на пограничников, создавая тем самым угрозу их жизни. Тогда пограничному наряду пришлось применить оружие.

В результате злоумышленник был задержан, получив ранение бедра. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.