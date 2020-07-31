Восемь человек погибли за сутки на востоке Индии от ударов молний

По меньшей мере восемь жителей индийского восточного штата Бихар погибли за минувшие сутки от ударов молний, передает агентство Синьхуа.

По его данным, жертвами стали жители четырех округов штата, где продолжаются грозовые муссонные ливни.

За последние несколько недель от молний в Бихаре погибли почти 200 человек.

Июльские ливни в июле привели в штате к разливу рек и сильным наводнениям, в результате которых пострадали порядка 4 миллионов жителей.

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