Прокуратура требует закрыть зоопарк в Краснодаре из-за условий содержания животных

Прокуратура потребовала закрыть контактный зоопарк в центре Краснодара, потому что условия содержания животных не соответствуют требованиям, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В ходе проверки установлен факт содержания в здании бывшей гостиницы «Централь» без соответствующих разрешительных документов животных — крокодилов, игуаны, лемуров, обезьяны, черепахи, змеи и других», — говорится в заявлении.

По данным прокуратуры, 11 крокодилов жили в квариуме площадью 9,8 квадратных метров, хотя по нормам они должны обитать на территории не менее 20 метров, в том числе и на суше. У анаконды не было в вольере бассейна, а несколько обезьян, которых нельзя селить вместе, находились в одной клетке.

Также нарушались правила кормления и рацион животных. Более того, в зоопарке отсутствовал ветеринарный пункт.

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