Следователи начали извлекать останки жертв, убитых фашистами

Следователи в рамках дела о геноциде начали извлекать останки жертв, убитых фашистами во время Второй мировой войны под Сталинградом, сообщается на сайте ведомства.

«На протяжении трех недель велась кропотливая подготовительная работа, в первую очередь по отысканию мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники допросили очевидцев событий. Следователи уже извлекли останки 13 человек, в том числе детей и младенцев.

Как сообщается, визуальный осмотр подтверждает, что люди умерли не своей смертью — об этом свидетельствует, в том числе, пулевые ранения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

— Под Волгоградом возбуждено дело о геноциде