Захарова считает, что россияне осознали настоящее единство во время пандемии
Пандемия коронавируса помогла различным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, вирус мог всех разъединить, но многих он только объединил — исполнительную и законодательную власть, гражданское общество.
Она отметила, что хорошие дела позволили всем объединиться.
«Кто-то называет это проклятым 2020 годом, кто-то говорит, что он високосный, и всегда так бывало раньше... Я называю это время «временем помогать». Я вдруг это очень четко поняла, где-то в марте-апреле», — сказала Захарова.
Представитель МИД отметила, что это время стало проверкой для очень многих.
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