Глава ВОЗ считает, что беспечность молодежи вызвала рост случаев COVID-19

Беспечность молодежи, которая пренебрегает необходимыми мерами защиты, привела к росту случаев коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По данным ВОЗ, всплески болезни отчасти связаны с поведением молодых людей, которые позволяют своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии.

Он напомнил, что молодежь обязана соблюдать те же меры, что и другие.

Также Гебрейесус подчеркнул, что молодые люди так же уязвимы перед коронавирусом, они, в том числе, могут заразиться, умереть от инфекции и передать ее другим.

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