Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что лекарства не подорожают и не исчезнут в российских аптеках из-за введения обязательной маркировки препаратов.
По его словам, маркировка делает рынок препаратов прозрачным. Уже видны первые результаты. «Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы», — уточнил он.
Притом маркировка не влияет на повышение цен на лекарства. «Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — сказал министр.
Лекарства начали маркировать в РФ 1 июля текущего года.
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