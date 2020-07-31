Мантуров исключил дефицит лекарств и повышение цен на них

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что лекарства не подорожают и не исчезнут в российских аптеках из-за введения обязательной маркировки препаратов.

По его словам, маркировка делает рынок препаратов прозрачным. Уже видны первые результаты. «Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы», — уточнил он.

Притом маркировка не влияет на повышение цен на лекарства. «Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — сказал министр.

Лекарства начали маркировать в РФ 1 июля текущего года.

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