Россиян предупредили о «нервной» погоде и «красном» августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» сообщил, что в августе погода в России будет «нервной», а температура воздуха ожидается на 50% выше нормы.

По его словам, августовская погода, как и в июле, будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом он отметил, что температура, схожая с нормальной августовской, будет в европейской части. «В европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне», — уточнил он.

В Северо-Западном федеральном округе, Приволжском федеральном округе и на западе Якутии температура ожидается выше нормы.

«На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы», — резюмировал он.

С прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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