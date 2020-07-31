Минздрав России утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило рекомендации по реабилитации граждан, переболевших коронавирусом.

Например, людям с COVID-19 необходимо находиться в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. «Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий», — подчеркнули в Минздраве.

После получения выписки пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, говорится в тексте рекомендаций.

В пожеланиях Минздрава также учитываются маршрутизация пациентов, особенности организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности медиков.

Методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей отделений интенсивной терапии инфекционного стационара. Все эти временные пожелания уже направили в российские регионы.

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