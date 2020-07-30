В Танзании перевернулась лодка со 100 пассажирами

В Танзании перевернулась лодка, на которой плыли около ста человек, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Сообщается, что погибли 10, спаслись 87 человек.

«Полиция и другие службы безопасности все еще пытаются установить, могло ли быть больше жертв, поскольку на лодке не было зарегистрировано число пассажиров», — приводятся слова начальника региональной полиции области Кигома Мартина Отьено.

Инцидент произошел в танзанийской части озера Танганьика, когда на лодку обрушился сильный шторм.