Более 70 российских военных вылечились от коронавируса за последние сутки

За прошедшие сутки еще 74 военнослужащих РФ излечились от COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 74 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8880 человек», — заявили в министерстве.

Среди сотрудников гражданского персонала Минобороны с начала пандемии вылечились 1078 человек.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1112 военнослужащих и 170 курсантов военных вузов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 667 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

— РАН и Нацакадемия США подписали соглашение об исследованиях по COVID

— Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом