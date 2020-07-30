Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью

Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей «Любава» в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление регионального минздрава.

«На сегодня, 30 июля, из 22 воспитанников приюта и 18 сотрудников, находящихся на смене, у 14 детей и 15 взрослых лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии» подтвержден положительный результат анализа на COVID-19», — заявили в министерстве.

В настоящий момент 14 воспитанников учреждения госпитализированы, но симптомы инфекции проявились только у двух детей.

По последним данным, в Астраханской области зафиксировано более 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тыс. человек.

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