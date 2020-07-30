В РПЦ увидели связь между суррогатным материнством и ростом преступности

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что распространение практики суррогатного материнства приведет к росту числа преступлений, передает РИА «Новости».

«Чем шире будет развиваться в России практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости», — сказал Легойда.

Он отметил, что предоставление услуг суррогатного материнства может приводить к тому, что младенцев будут продавать однополым парам. Легойда назвал существующую практику циничной.

Ранее в РПЦ предложили законодательно запретить суррогатное материнство в РФ.

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