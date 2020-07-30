На севере Москвы без газа остались семь домов после аварии на газопроводе, пишет ТАСС со ссылкой на АО «Мосгаз».

«В связи с проведением аварийных работ на участке газопровода в районе дома №43В по Хорошевскому шоссе до 0.00 от газоснабжения будут отключены следующие дома: Хорошевское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошевское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошевское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В», — сказали в пресс-службе.

Ранее в экстренных службах сообщили, что магистральный газопровод повредили при ремонте.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Несколько домов эвакуируют на севере Москвы из-за повреждения газопровода