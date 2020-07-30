Несколько домов эвакуируют на севере Москвы из-за повреждения газопровода
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Магистральный газопровод оказался поврежден при ремонте в районе Хорошевского шоссе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В районе дома 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация близлежащих жилых домов», — заявил собеседник агентства.
По его информации, возгорания на газопроводе не обнаружено.
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