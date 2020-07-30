Население Крыма с 2014 года выросло на 20 тысяч человек
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Число жителей Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тыс., передает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по республике и Севастополю Ольгу Балдину.
Она рассказала, что, по данным переписи, в 2014 году на полуострове проживали 1,89 млн человек, а в 2020 году — 1,91 млн.
Прирост был обеспечен за счет миграционного движения, уточнила Балдина.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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