В Петербурге эквадорец приговорен к 14 годам за контрабанду наркотиков

Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина Эквадора и Испании Монтойи Фернандо Альфонсо Санчеса к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Суд установил, что в октябре 2018 году мужчина вступил в ОПГ, созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по прозвищу «Педро» — участником южноамериканского международного наркокартеля. Санчес должен был переправлять наркотики из Эквадора в России продавать их. Ему обещали гонорар в размере €10 тыс. за каждую партию.

Преступная деятельность должна была быть осуществлена в Петербурге.

3 ноября 2018 года наркотики и уехавший ранее Санчес прибыли в северную столицу, где его встретил участник ОПГ, неизвестный, по прозвищу «Андрей», который должен был помочь со сбытом запрещенных веществ.

Сотрудники полиции и Балтийской таможни были осведомлены о планах преступников. Один из оперативников обратился к наркоторговцам, представившись покупателем, и предложил купить наркотики в полном объеме по цене $27 тыс. за кг. Санцес был задержан после получения оплаты товара в автомобиле, местонахождения «Андрея» пока не установлено.

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