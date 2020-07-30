Участники протестов перекрыли движение в центре Софии
Участники антиправительственных протестов в Болгарии перекрыли движение на двух крупных магистралях в центре Софии. Об этом информирует радиостанция BNR.
Отмечается, что митингующие установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя недалеко от здания администрации президента.
Протестующие настаивают на отставке правительства под предводительством премьер-министра Бойко Борисова, а также главного прокурора Ивана Гешева и введении машинного голосования.
Отмечается, что демонстранты разрешают проезжать по дорогам только машинам скорой помощи.
По данным радиостанции, прошедшая в четверг, 30 июля, в Софии протестная акций стала крупнейшей с начала беспорядков, которые начались 9 июля. Демонстрации также прошли в Варне, Пловдиве, Бургасе, Русе и других городах страны.
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