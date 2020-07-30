Участники протестов перекрыли движение в центре Софии

Участники антиправительственных протестов в Болгарии перекрыли движение на двух крупных магистралях в центре Софии. Об этом информирует радиостанция BNR.

Отмечается, что митингующие установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя недалеко от здания администрации президента.

Протестующие настаивают на отставке правительства под предводительством премьер-министра Бойко Борисова, а также главного прокурора Ивана Гешева и введении машинного голосования.

Отмечается, что демонстранты разрешают проезжать по дорогам только машинам скорой помощи.

По данным радиостанции, прошедшая в четверг, 30 июля, в Софии протестная акций стала крупнейшей с начала беспорядков, которые начались 9 июля. Демонстрации также прошли в Варне, Пловдиве, Бургасе, Русе и других городах страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Пора ему отдохнуть»: в Болгарии требуют отставки премьера

— «Служит олигарху»: болгары не добились отставки правительства

— Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии