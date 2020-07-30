В Пакистане обвиняемого в богохульстве застрелили в зале суда

В пакистанском городе Пешавар обвиняемого в богохульстве представителя одного из религиозных меньшинств в стране Тахира Ахмеда Насима застрелили в зале суда. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, Насим получил шесть огнестрельных ранений и умер на месте. Отмечается, что его убил человек, которому якобы во сне явился исламский пророк Мухаммед.

Местный суд предъявил Насиму обвинения по трем статья пакистанского закона о богохульстве за оскорбление чувств верующих, осквернение Корана (книга, считающаяся священной в Исламе) и оскорбление мусульманского лидера Мухаммеда.

За такие преступления нарушителю грозит смертная казнь.

Издание отмечает, что многим подозреваемым в богохульстве так и не удается явиться перед судом. С 1990-х годов в Пакистане религиозные фанатики лишили жизни 80 человек, которые были причастны к таким преступлениям, а также членов их семей и адвокатов.

Так, в 2011 году губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира убили его же охранники. Политик защищал обвиненную в богохульстве христианку Азию Биби. Суд над ней получил широкий резонанс в мире, и она получила свободу в результате требований правозащитников из США и стран Европы.