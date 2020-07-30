В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что данную информацию ему передал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

Дмитриев также добавил, что в настоящий момент в стране находятся порядка 170 боевиков.

По его словам, они подготовлены к подрывной и снайперской деятельности и целенаправленно угрожают массовым мероприятиям.

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