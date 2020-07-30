Журналист кремлевского пула Колесников женился

Специальный корреспондент «Коммерсанта» и главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников женился. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

53-летний Колесников сыграл свадьбу с PR-директором «Русского пионера» Дарьей Донсковой.

«В общем, что и требовалось доказать. Вернее, просто требовалось!» — написал журналист под фото с невестой.

Андрей Колесников входит в кремлевский пул, который регулярно сопровождает президента России Владимира Путина в поездках, написал нескольких книг о Путине.