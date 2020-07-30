Вице-премьер РФ планирует вплотную заняться ЖКХ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он расказал РИА «Новости».

Хуснуллин рассказал, что как куратор ведомства, он намерен поручить Минстрою активнее готовить предложения по развитию отрасли, которые затем будут представляться президенту России Владимиру Путину.

По мнению Хуснуллина, основная проблема ЖКХ заключается в том, что ответственность за отрасль лежит на на регионах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подмосковье сдержало цены на услуги ЖКХ

— Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут измениться

— Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ