Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

Федерация независимых профсоюзов России предложила Минтруду увеличить минимальные выплаты по безработице до уровня прожиточного минимума, а максимальные до средней зарплаты в регионе. В ведомстве изучат это предложение, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что в случае принятия предложения диапазон выплат составит порядка от 12 до 51 тыс. рублей.

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в июне в России повысился уровень безработицы до 6,3%. Число безработных увеличилось на 100 тыс. человек, при этом число обращений в службу занятности продолжает расти — рост за месяц составил 600 тысяч человек.

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