Обладательницу черного пояса по каратэ осудили за избиение любовницы мужа под Пензой

Обладательница черного пояса по каратэ приговорена к обязательным работам за избиение любовницы мужа в Пензенской области, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным следствия, женщина напала на любовницу мужа около ее дома и нанесла удары ногами и деревянным кухонным молотком. Здоровью потерпевшей был нанесен легкий вред, указано в сообщении.

Суд приговорил напавшую женщину к 180 часам обязательных работ, сообщает прокуратура.

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