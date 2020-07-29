Обладательницу черного пояса по каратэ осудили за избиение любовницы мужа под Пензой
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Обладательница черного пояса по каратэ приговорена к обязательным работам за избиение любовницы мужа в Пензенской области, сообщается на сайте прокуратуры региона.
По данным следствия, женщина напала на любовницу мужа около ее дома и нанесла удары ногами и деревянным кухонным молотком. Здоровью потерпевшей был нанесен легкий вред, указано в сообщении.
Суд приговорил напавшую женщину к 180 часам обязательных работ, сообщает прокуратура.
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