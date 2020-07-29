Чечня усилила контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19
Чечня усилила масочный режим и контроль за соблюдением мер санитарной безопасности из-за всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кадыров выразил уверенность, что данные меры позволят «в корне изменить ситуацию» и сократить количество заболевших.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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