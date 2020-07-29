Чечня усилила контроль за соблюдением мер безопасности по COVID-19

Чечня усилила масочный режим и контроль за соблюдением мер санитарной безопасности из-за всплеска заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадыров выразил уверенность, что данные меры позволят «в корне изменить ситуацию» и сократить количество заболевших.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко заявил об игнорировании населением противоэпидемиологических мер

— Путин призвал сделать все для избежания повторных ограничений по коронавирусу

— Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается