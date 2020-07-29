Впервые за 40 лет несколько исторических зданий в Москве передвинут

Некоторые исторические здания на территории компрессорного завода «Борец» в Марьиной Роще за Савеловским вокзалом впервые за сорок лет передвинут на более чем 100 м для их сохранности. Об этом говорится на сайте «Хранители наследия».

В настоящее время работы по перемещению исторических строений 1898–1899 года, сохранивших объемы и декор фасадов, уже стартовали. Они должны завершиться в ноябре 2020 года.

«Решено двигать <…> модельную мастерскую (строение 31), сборочный корпус (строение 2, сохранились торцевые фасадные стены с примыкающими участками продольных фасадов) и водонапорную башню (также строение 2). Они сдвигаются на южную сторону участка», — говорится в сообщении.

Ранее значимым опытом передвижки зданий в столице был переезд дома Сытина на Тверской к углу Настасьинского переулка. Это произошло в апреле 1979 года. Тогда дом сдвинули на 47 м, чтобы расчистить место для нового корпуса «Известий».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве будет применен экологичный способ сноса домов в рамках реновации

— Собянин рассказал, изменится ли график переселения по реновации в Москве

— Минстрой заявил о дефиците рабочих на российских стройках