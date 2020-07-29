ЕГЭ по иностранным языкам не станет обязательным

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранным языкам решено не включать в список обязательных для получения аттестата, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Министерства просвещения России.

По итогам консультаций с экспертами Минпросвещения подготовило приказ, согласно которому ЕГЭ по иностранным языкам не входит в число обязательных, указано в сообщении.

В настоящее время для получения аттестата о среднем образовании школьники должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, обсуждалось включение в этот список экзаменов по иностранным языкам.

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