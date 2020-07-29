По Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозами

МЧС России выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве.

Ухудшение погоды ожидается с 18.00 мск 29 июля и до 3.00 мск 30 июля. По данным синоптиков, в столицу придут сильные ливни, грозы, а местами возможен град и усиление ветра до 20 м/с.

В связи с этим МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте или соблюдать скоростной режим на дороге. На улицах людям не следует укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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