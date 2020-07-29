В Европе все чаще стали регистрировать коронавирус у молодежи

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заметили, что доля заболевших коронавирусом среди молодежи в Европе за последние недели значительно увеличивается. Об этом в эфире «Би-би-си» рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, сообщения о росте новых случаев заражений среди молодых людей поступают от нескольких служб здравоохранения.

«Нам необходимо быть бдительными, поскольку эти растущие цифры могут предвещать возвращение к передаче инфекции во многих странах», — отметил он.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 16,7 млн заболевших, 9,7 млн выздоровевших и 661 тыс. летальных случаев. В России за прошедший день выявили еще 5 475 случаев коронавируса. Всего коронавирус зафиксировали у 828 990 жителей России, выздоровели 620 333 пациента, скончались 13 673.

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