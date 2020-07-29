Среди задержанных в Белоруссии есть бойцы донецкого батальона Прилепина

Среди задержанных в Белоруссии россиян есть бойцы, служившие в батальоне писателя Захара Прилепина в Донбассе. Об этом он рассказал URA.RU.

По словам писателя, в числе задержанных – два или три бойца его батальона. Прилепин выразил сомнение, что целью нахождения задержанных боевиков частной военной компании «Вагнер» в Минске была дестабилизация ситуации в Белоруссии. Он отметил, что из Минска бойцы отправляются в другие страны.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они были гражданами РФ.

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