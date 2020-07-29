Посольство РФ не получало от Белоруссии подтверждения о задержании россиян
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Российское посольство в Минске заявляет, что не получало официальных данных от властей Белоруссии о задержании граждан России.
Как уточняется, пока такие сведения в диппредставительство не приходили, однако посольство запросит официальную информацию у компетентных органов.
Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они были гражданами РФ.
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