Посольство РФ не получало от Белоруссии подтверждения о задержании россиян

Российское посольство в Минске заявляет, что не получало официальных данных от властей Белоруссии о задержании граждан России.

Как уточняется, пока такие сведения в диппредставительство не приходили, однако посольство запросит официальную информацию у компетентных органов.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они были гражданами РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске заявили о задержании 33 россиян, планировавших дестабилизировать обстановку

— В Госдуме усомнились в информации о задержании в Минске бойцов ЧВК Вагнера

— Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера