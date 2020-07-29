Учебный год в России начнется 1 сентября

Новый учебный год в России в текущем году начнется 1 сентября, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина.

При этом она добавила, что 92% вузов готовы начать учебу в первый день осени, остальные — 14 сентября. При необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается.

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