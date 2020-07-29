Адвокат Ефремова поддержал идею об обязательном внедрении алкозамков на автомобилях

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев поддержал предложение Минпромторга об обязательном внедрении алкозамков на автомобилях в России.

«Полностью поддерживаю, двумя руками за. Я считаю, что это очень хорошо», — сказал юрист «Газете.Ru».

Пашаев также добавил, что не считает вероятное удорожание автомобилей из-за установки устройств поводом для критики инициативы.

«Наверное, человеческая жизнь дороже, чем автомобиль», — пояснил адвокат.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минпромторг планирует до конца 2020 года разработать концепцию повсеместного внедрения алкозамков. Устройства заблокируют зажигание, если в дыхании водителя будет выявлено спиртное. При этом установка таких замков приведет к росту цен на машины — на 25 - 120 тыс. рублей.

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