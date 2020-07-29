В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, инцидент произошел 27 июля в поселке Приаргунск. Мальчик во время игры поднялся на запасное колесо внедорожника, который принадлежал 59-летнему соседу. Мужчина сделал замечание ребенку, после чего выстрелил в него из пневматической винтовки.
Отмечается, что ребенок был госпитализирован с проникающим пулевым ранением грудной клетки. Злоумышленника задержали в среду, 29 июля.
В отношении него завело дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
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