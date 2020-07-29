Напавший на прихожан в московском храме предстанет перед судом
В Москве перед судом предстанет 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов, который в феврале текущего года напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что мужчине вменяется хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.
16 февраля 2020 года перед началом литургии Ефим Ефимов забежал в алтарь и, размахивая ножом, напал на служителей храма. Два человека получили ранения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ворвался с ножом: кто напал на храм в Москве
— Напавшему на людей в московском храме предъявили обвинение
— Суд Москвы арестовал напавшего на прихожан в столичном храме