Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт
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Напротив здания Верховной рады Украины в центре Киева провалился асфальт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
«На улице Грушевского ограничено движение», — рассказали в пресс-службе.
Асфальт провалился из-за подмывания проезжей части в результате аварии на водопроводе.
На данный момент участок огражден.
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