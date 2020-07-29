Напротив здания Верховной рады в Киеве провалился асфальт

Напротив здания Верховной рады Украины в центре Киева провалился асфальт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

«На улице Грушевского ограничено движение», — рассказали в пресс-службе.

Асфальт провалился из-за подмывания проезжей части в результате аварии на водопроводе.

На данный момент участок огражден.

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