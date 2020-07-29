Конфискация доходов неизвестного происхождения затронет лишь госслужащих

Поправки в Гражданский кодекс РФ, которые предусматривают перевод в доход государства денег и имущества при недоказанности их законного происхождения, будут касаться лишь госслужащих.

Об этом в среду сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разъяснения Минюста.

Отмечается также, что нарушителей станут выявлять в ходе изучения достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе.

Ранее газета «Известия» написала, что якобы эта мера коснется всех граждан РФ, кто не сможет доказать законность покупки того или иного имущества. Из разъяснений Минюста следует, что это не так.