Московский Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ

Столичный Парк Горького не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно проходит 2 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парка.

«Программы никакой не будет, праздничного оформления нет», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что такое решение принято только в отношении 2020 года, решения по следующему году еще нет.

Отмечается, что доступ в парк 2 августа ограничивать не будут, отмечающие праздник смогут погулять в парке как обычно.

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