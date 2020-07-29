Московский Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ
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Столичный Парк Горького не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно проходит 2 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парка.
«Программы никакой не будет, праздничного оформления нет», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что такое решение принято только в отношении 2020 года, решения по следующему году еще нет.
Отмечается, что доступ в парк 2 августа ограничивать не будут, отмечающие праздник смогут погулять в парке как обычно.
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