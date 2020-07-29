На Украине растет число новых случаев коронавируса

На Украине снова растет число новых случаев коронавируса за сутки. За прошедший день было выявлено 1 022 случая инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны страны.

Несколькими днями ранее на Украине фиксировались от 807 до 920 случаев коронавируса.

Всего на Украине коронавирус выявили у 67 597 человек, выздоровели 37 394, умерли 1 650.

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