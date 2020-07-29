У госпитализированного главы Чукотки не обнаружили коронавирус

У госпитализированного ранее губернатора Чукотки Романа Копина не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания», — написал глава региона.

Он также выразил благодарность врачам за заботу и уход и пообещал скоро вернуться в строй.

Накануне, 28 июля, Копин сообщил, что после контакта с носителем COVID-19 у него несколько дней держится высокая температура. Медики диагностировали у него пневмонию.

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