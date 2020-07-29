Экологи призывали не гладить и не кормить выпущенных из «китовой тюрьмы» белух

Экологи коалиции «Свободу косаткам и белухам» призвали жителей и гостей Приморья при встрече с выпущенными из «китовой тюрьмы» белухами не гладить их и не подкармливать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жители Приморья все чаще публикуют в соцсетях видео встречи с белухами. На одном из видео люди пытаются гладить животное.

Экологи объяснили, что эти белухи являются бывшими пленниками «китовой тюрьмы», выпущенные не в своем родном месте обитания. В связи с этим специалисты призывают помочь белухам адаптироваться к новым условиям и отвыкнуть от людей. Для этого не стоит гладить животных, пытаться играть с ними и подкармливать.

Кроме того, попытки прирученных белух найти контакт с человеком может послужить базой для попытки очередного отлова животных и содержания в неволе.

«Откажитесь от контакта с белухами — помогите им остаться свободными, адаптироваться и выжить в их естественной среде», — призывают экологи.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте было обнаружено 11 косаток и 90 белух. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай.