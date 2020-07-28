Почти 20 вылетов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 15 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 23.10 мск, во Внуково отменен один рейс.

Кроме того, в Домодедово задержано три вылета, а отменено четыре рейса. Также в Шереметьево отменено пять рейсов и два — задержано.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран

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