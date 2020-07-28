Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет

Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью «Эху Москвы».

«Не будет (второй волны, прим. «Газеты.Ru») – я вам гарантирую», – сказал он.

Также Онищенко заявил, что нет необходимости в массовой вакцинации от коронавируса.

«А вот от гриппа нам привиться надо. Каждый год новый он у нас, и вакцину мы делаем против нового гриппа», — добавил он.

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