Онищенко гарантирует, что второй волны коронавируса в России не будет
close
Второй волны коронавируса в России не будет, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью «Эху Москвы».
«Не будет (второй волны, прим. «Газеты.Ru») – я вам гарантирую», – сказал он.
Также Онищенко заявил, что нет необходимости в массовой вакцинации от коронавируса.
«А вот от гриппа нам привиться надо. Каждый год новый он у нас, и вакцину мы делаем против нового гриппа», — добавил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Температура и скорость: чем грипп отличается от коронавируса