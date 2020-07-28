Экс-главу Коми Гайзера обвинили в организации превышения полномочий на 8,7 млн рублей

СК России предъявил экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру, ранее осужденному за коррупцию, обвинение в окончательной редакции, передает ТАСС.

Гайзера обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК России «Организация превышения должностных полномочий». Следствие полагает, что чиновник с 2013 по 2014 годы незаконно поручил главе городского округа Сыктывкар Ивану Поздееву выделить земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов. При этом распоряжение было отдано в интересах компании знакомого Гайзера.

В результате этих действий были «нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб». Сумма ущерба оценивается в более 8,7 млн руб.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы. Суд приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве.

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