На рынке в Москве две девушки устроили поножовщину
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На Вешняковской улице в Москве произошла поножовщина с участием двух девушек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на рынке. Участницами конфликта стали девушки 2004 и 1992 годов рождения.
28-летняя пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами груди и ладоней. Другая участница стычки получила колото-резаное ранение бедра, ее также доставили в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются.
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