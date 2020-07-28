На рынке в Москве две девушки устроили поножовщину

На Вешняковской улице в Москве произошла поножовщина с участием двух девушек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на рынке. Участницами конфликта стали девушки 2004 и 1992 годов рождения.

28-летняя пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами груди и ладоней. Другая участница стычки получила колото-резаное ранение бедра, ее также доставили в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

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