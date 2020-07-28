Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, почему в Хабаровске не задерживают протестующих, как это происходит, например, в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно с учетом специфики региона и с учетом особенности ситуации», — сказал Песков.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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