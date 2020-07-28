В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
«Благодаря совместной работе следователей, следователей- криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление», — говорится в сообщении.
По версии следователей, мужчина приехал в гости к 83-летней родственнице, которую задушил после застолья.
Через несколько дней к женщине пришла в гости 77-летняя соседка, ее преступник зарезал ножом. Через некоторое время мужчина также убил дочь соседки, пришедшую за мамой.
После этого преступник ограбил соседнюю квартиру и избил находившуюся там 6-летнюю девочку. Также мужчина попытался сжечь квартиру, чтобы избавиться от тел.
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