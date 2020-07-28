В России выявили еще 5 395 случаев коронавируса

В России за прошедший день зафиксировали 5 395 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также выздоровели еще 8 888 человек, умерли 150.

Всего коронавирус выявили у 823 515 жителей России, вылечились 612 217 пациентов, скончались 217.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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