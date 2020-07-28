Более 45,7 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье
За минувшие сутки врачи вылечили 251 человека от коронавирусной инфекции в Московской области. Об этом сообщил оперативный штаб.
Общее число выздоровевших в регионе достигло 45 787.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире число зараженных превышает 16,4 млн, за все время от коронавируса умерли более 654 тысяч человек.
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